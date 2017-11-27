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27 Kasım 2017 13:11

Kadın sporcular ’Kadına Şiddete Dur’ demek için koştular

BM Kadın Birimi’nin (UN Women) her yıl düzenlediği ‘Cinsiyete Dayalı Şiddetle Mücadele için 16 Günlük Aktivizm’ kampanyası kapsamında Gaziantepli 21 kadın sporcu sembolik olarak 100 metre koştu.

Kadın sporcular ’Kadına Şiddete Dur’ demek için koştular

27 Kasım 2017 13:11


Şehitkamil İlçesi, Seyrantepe Stadyumunda gerçekleşen koşu etkinlikte çeşitli branşlarında dereceleri olan sporcu 21 kadın kampanyaya destek için sembolik olarak 100 metre koştu


Koşu sonrası basın mensuplarına bir açıklama yapan Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, kadına yönelik şiddetin hiçbir toplumda kabul edilemez olduğuna vurgu yaparak, "Gaziantep‘ten tüm Türkiye’ye ve dünyaya mesaj veriyoruz. Kadına şiddete hayır diyoruz. Bu topraklar Anadolu toprakları ve kadim bir medeniyettir. Anadolu’da hiçbir zaman kadın ikinci planda tutulmamış baş tacı edilmiştir. Onun için artık sözlerin toprağa düşmesini istiyoruz. Kadına şiddetin olmadığı bir dünya istiyoruz. Kadın, bizim dünyamızdır, hayalimizdir, vatanımızdır, annemizdir" ifadelerini kullandı.


Kampanya Japon Hükümetinin mali desteği, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) öncülüğünde başlatılan projeye, sivil toplum kuruluşları, Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Gaziantep Üniversitesi de destek veriyor.


Konuşmaların ardından sporculara günün anısına plaket takdim edildi.




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