Kadına karşı şiddet ve cinsel istismara karşı mücadele günü

Irak hükumeti her yıl 19 Haziran da şiddete maruz kalan kadınlar için kadınların ulusal bayramı olarak kutlanacağını açıklaması dolayısıyla Irak’ın Gaziantep Başkonsolosu iftar yemeği tertipledi. Yemeğe Irak ile ticari faaliyetleri bulunanlar katıldı.

19 Haziran kadınların ulusal bayramı olarak kutlanacağını belirten Irak Cumhuriyeti Gaziantep Başkonsolosu Muayad Omer Koperly, “Irak hükumetinin üstlendiği ulusal proje gereği Birleşmiş milletler kadın, Barış ve Güvenlik konularıyla ilgili kararları uygulayacağını ve bu doğrultuda her yılın 19/06 tarihini çekişmelerin yaşandığı esnada meydana gelen kadına karşı şiddet cinsel istismara karşı mücadele günü olarak karara bağlamıştır, söz konusu Irak topraklarında yaşayan Ezidiler başta olmak üzere tüm azınlıkların karşı karşıya kaldığı DAEŞ terörizminin sonucu meydana gelen olayların başta Irak Dışişler bakanlığı olmak üzere uluslar arası güvenlik konseyinin aracılığıyla uluslar arası nezdinde taşındığını ve gündemine olan DAEŞ terörizminin uluslar arası adalete önünde yargılanmasını talep edecektir. Söz konusu terörizm ve şiddet kurbanlarının rehabilitasyon ve ayrıca topluma geri kazandırılmaları ve bütünleştirilmelerinin sağlanması hususunda gereği olan eğitim programlarının uygulanması ve bu uyumda uluslar arası kamuoyundan olabildiği kadarıyla yardım talep edilmesine karşın şiddet kurbanı ve savaş mağdurlarının psikolojik travma ve bedensel hasar ve kayıplarının yeniden yapılandırılmasının önemine dikkat çekilmektedir” sözleriyle ifade etti.

Kadın ve çocuklara karşı söz konusu ihlalleri yapan suçluların yakalayıp mahkemelerce yargılanması ve aileleriyle irtibat kuramayan kadın ve çocuklara hukuki yardımın sağlanması ve özel ihtiyaç sahiplerine ayrıca yardımın sağlanması hususunu vurgulayan Irak Cumhuriyeti Gaziantep Başkonsolosu Muayad Omer Koperly, “Ayrıca Irak hükumeti kadına karşı şiddet ve cinsel şiddete karşı sıkı ve ciddi adımlar atmış ve bu hususta yasalar yayımlamış ve yürürlüğe sokmuştur ve ayrıca söz konusu olaylarla bölgesel ilişkilerini pekiştirmiş uluslar arası kuruluşlar ve donelerle işbirliği sağlamıştır ve sokakta kalan ve göçe zorlanmış mülteci durumuna düşmüş ve tutuklu kadınların korunması , barınak temin edilmesi gıda ve sağlık hizmetlerinin sağlanması , kadınların siyasi , sosyal ve ekonomik alanlarda etkinleştirmesi hususunda teşvik etmektedir” diye konuştu.