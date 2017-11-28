Kadına şiddetle mücadele koşusuna erkeklerden destek

BM Kadın Birimi’nin (UN Women) her yıl düzenlediği ‘Cinsiyete Dayalı Şiddetle Mücadele için 16 Günlük Aktivizm’ kampanyası kapsamında Gaziantepli 315 genç sporcu 3 bin metre koşusunda buluştu. Gaziantep 15 Temmuz Demokrasi meydanında başlayan yarış, Gaziantep Kalesi’nin etrafında atılan tur ile son buldu. Sporcuların kıyasıya yarıştığı koşuya erkekler yoğun katılım gösterdi.

Kıyasıya geçen yarışta kadınlar kategorisinde İlayda Aynur Dirgin birinci olurken, erkeklerde ise Recep Arslan birinci oldu. Yarışmada kadın kategorisinde birinci olan İlayda Aynur Dirgin, ilerde olimpiyat şampiyonu olmak istediğini belirterek, “2 kilometre koştuk. 15 Temmuz meydanından başladık kale etrafında dolaşıp tekrar burada bitirdik. Hedefim inşallah ilerde olimpiyat şampiyonu olmak. Daha önce İzmir’de 1500 metrede Türkiye şampiyonluğu elde ettim. Sporu çok seviyorum. Okuldaki hocam beni teşvik etmişti" şeklinde konuştu.

Erkek kategorisinde birinci Recep Arslan ise, kadına şiddete dur demek için koştuklarını belirterek, “Profesyonel sporcuyum 3 kilometre koştuk burada. Daha önce de Gaziantep birinciliğim ve Türkiye beşinciliğim var. İlerde iyi bir sporcu olmak ve olimpiyatlarda derece yapmak istiyorum" diye konuştu.

Öte yandan yarışı bitirdikten sonra fenalaşan sporculara 112 sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.