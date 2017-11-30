Kursa gelen kadınlar, Kuran-ı Kerim öğrenmenin kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirdi.

Çamlıtepe Aile Merkezinde hafta içi düzenli olarak Kuran-ı Kerim öğrenen kadınlar, geç de olsa Kuran-ı Kerim öğreniyor olmanın kendilerini çok mutlu ettiğini ifade etti. Bazı kursiyerler, çocuklarıyla birlikte kursta kursa katılıyor. Çocuklarını anasınıfına teslim eden kadınlar, Kuran-ı Kerim öğreniyor.

“Hem Kuran-ı Kerim hem de dini bilgiler öğretiyoruz“

Çamlıtepe Aile Merkezi Kuran-ı Kerim Öğreticisi Rukiye Keskin, her yaş grubundan öğrencilerinin olduğunu ve bu durumun kursta bir aile ortamı oluşturduğunu söyledi. Rukiye Keskin,“Kursumuza gelen kadınlar, çocuklarını tesisimizdeki anasınıfına bırakıp kendileri de buraya gelerek Kuran-ı Kerim eğitimi alıyorlar. Öğrencilerimiz, yaşlısından gencine hepsi de fedakarlık yapıp burada eğitimlerini almaya çalışıyorlar. Biz bu durumdan çok memnunuz. Kendileri de tesisimizin şartlarından dolayı çok memnunlar. Kuran-ı Kerim’in yanı sıra temel dini bilgiler de veriyoruz. İbadet, itikat, siyer, ahlak, tecvit dersi veriyoruz. Bazen hadis dersi veriyoruz. Peygamber Efendimizin hadislerinden ve sünnetlerinden bahsediyoruz. Bu şekilde onlara hem Kuran-ı Kerim öğretiyoruz hem de dini bilgiler öğretiyoruz. Kursa gelen özellikle yaşlı teyzelerimiz, ‘Keşke küçük yaşta gelseydik, küçük yaşta Kuran-ı Kerim’i öğrenseydik. Daha önceden bu ilmi öğrenseydik’ şeklinde sürekli üzüntülerini dile getiriyor. Fakat ben onlara hiç üzülmemelerini söylüyorum. Gerçekten de bu teyzelerimizin sadece Allah rızası için Kuran-ı Kerim öğrenmek ve hayatında uygulamak için geldiklerine şahit oluyoruz” dedi.

Kuran-ı Kerim öğrenmenin ve okumanın çok güzel bir duygu olduğunu belirten 65 yaşındaki Zeynep Eşindir ise, “Kuran-ı Kerim’den bir kelime bile öğrenmek çok sevaplıdır. Allah rızası için, kendimiz için ve günahlarımızın da af olması için kitabımızı öğreniyoruz. Çocukken Kuran-ı Kerim öğrenmeye gidemedik. Kuran-ı Kerim’i öğrenmek için geçen yıldan bu yana geliyorum. Genç yaşta öğrenmediğimize çok pişmanız. Gençlerin de öğrenmesini isteriz. Genç yaşta öğrenmek daha güzeldir. Yaşlandıkça göz görmüyor, unutkanlık oluyor. Bundan dolayı zor oluyor. İnşallah Kuran-ı Kerim’i öğreniriz” şeklinde konuştu.

Kuran-ı Kerim dersi almaktan dolayı çok mutlu olduğunu vurgulayan Ayşe Bodur, “Hocamız sağ olsun, bize en iyi şekilde Kuran-ı Kerim öğretiyor. Çocuğumuz anasınıfından faydalanıyor biz de Kuran-ı Kerim öğreniyoruz. Çocukluğumdan bu yana hep Kuran-ı Kerim öğrenmek istedim, ama olmadı. İnşallah bu kursun sayesinde Kuran-ı Kerim’i öğreniyorum” diye konuştu.