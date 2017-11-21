Kadınlara doğru ilaç kullanımı anlatıldı

Kadınlar, özellikle antibiyotiklerle ilgili doğru bildikleri yanlışların doğrularını öğrendiklerini ifade etti.

Kadınların ‘akılcı ilaç kullanımı ve sağlık okuryazarlığı’ konusunda bilinçlenmesini sağlamak adına Şehitkamil Belediyesi ile Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü arasında önemli bir işbirliği yapıldı. Bu kapsamda Şehitkamil Belediyesi bünyesinde hizmet veren tüm aile merkezlerinde 2018 yılı sonuna kadar sürecek bilgilendirme seminerleri düzenlenecek. Seminerlerin ilki Mevlana Aile Merkezinde gerçekleştirildi. Gaziantep İl Sağlık Müdür Yardımcısı Uzman Doktor Cahide Elif Orhan, farklı branşlarda açılan kurslarda eğitim gören kadınlara yönelik ‘akılcı ilaç kullanımı ve sağlık okuryazarlığı’ konusunda bilgi verdi. Kursiyer kadınlar, seminer sonunda yaptıkları değerlendirmelerde bilgilendirmenin kendilerine büyük fayda sağladığını ifade etti.

Anne ve anne adayları bizim için çok değerli bir gurubu oluşturuyor

Seminer sonrası açıklamada bulunan Gaziantep İl Sağlık Müdür Yardımcısı Uzman Doktor Cahide Elif Orhan, “Sağlık Bakanlığımızın önem verdiği stratejik konulardan biri akılcı antibiyotik tüketimidir. İlimizde bu konuyla ilgili tüm paydaş kurumlarımıza yönelik Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü olarak çalışmalar yapmaktayız. Bu paydaşlarımız; ilaç sektörü üreticileri, ilacı yazan hekim, ilacı tedarik eden eczacı, ilacı uygulayan sağlık personeli olmakla beraber bugün kadınlarımızla bir araya gelmemizin nedeni, hasta ve hasta yakınları olan vatandaşlarımız. Vatandaşlarımız içerisinde de özellikle anne ve anne adayları bizim için çok değerli bir gurubu oluşturuyor. Çünkü çocuğu hastalandığı zaman hastaneye götüren, reçetesini eczaneden alan, evde ilacın uygulamasını yapan genellikle annelerimizdir. Bu nedenle bu önemli konuyu, antibiyotiğin nasıl kullanılması gerektiğini, ne şartlarda alınması gerektiğini ya da doğru kullanılmadığı zamanlarda nelerin olabileceğini anlatmak için kadınlarımızla bir araya geldik. Şehitkamil Belediyesi ile ortaklaşa bu çalışmayı gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz” dedi.

Antibiyotiğin ağrı kesici ya da ateş düşürücü olmadığını öğrendik

Bilgilendirme seminerine ilişkin konuşan kursiyer Hatice Kaçar, “Mevlana Aile Merkezinde mefruşat bölümünde nakış öğreniyorum. Doktorumuz bize antibiyotiklerle ilgili bilgi verdi. Antibiyotiklerin hangi durumlarda kullanılması gerektiği, hangi durumlarda kullanılmaması gerektiği konusunda önemli bilgiler öğrendik. Antibiyotiğin aslında ağrı kesici ya da ateş düşürücü olmadığını öğrendik. Antibiyotiklerin düzenli kullanılması gerektiğini öğrendik. Antibiyotiklerin doktor tavsiyesi ve kontrolünde kullanılması gerektiğini öğrendik. Öğrendiklerimizi çocuklarımız ve ailemiz için uygulayacağız. Öğrendiklerimizi elimizden geldiğince çevremize de anlatacağız” ifadelerini kullandı.