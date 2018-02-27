Kadınlara menepoz tüyoları

Dr. Hatice Ender Soydinç, kadınların hayatını önemli ölçüde ve yakından etkileyen menepozun doğal süreci hakkında tüyolar verdi.

Doç. Dr. Hatice Ender Soydinç, bir kadın için sadece adetten kesilme değil, aynı zamanda bedensel, sosyal ve psikolojik değişikliklerin de bir arada görüldüğü bir dönem olduğunu belirterek, "Menopoz kadının üreme yeteneğini kaybetmesidir. Ülkemizde 46–47 yaşlarında görülmeye başlanan menopozda, endokrin sistemin yaşlanması ve doğal olarak sistemik bir yaşlanma söz konusudur. Bir yıl adet görmeyen kadın menopozda kabul edilir. Bu süreçte yumurtalıklarda yumurtlama olmaz ve gebelik mümkün değildir" şeklinde konuştu.

Menopozun Doğal Sürecine Hazırlık

Menopozun doğal sürecine ilişkin Doç. Dr. Hatice Ender Soydinç, kadınları uyararak menopoza dikkat edilmesi gerektiğini ifade ederek, "Adet süreniz kısalıyorsa, Ateş basması, terleme, çarpıntı, gece uyuyamama şikayetleriniz varsa ki bu şikayetler 1–3 yıl yıl içinde yavaş yavaş kaybolur. Genital bölgenizdeki kıllanma azaldıysa, cinsel isteğinizde azalma varsa orgazm güçlüğü yaşıyorsanız, cinsel ilişki sırasında acı ve kuruluk hissi yaşıyorsanız, pelvik organlarınız esnekliğini yitirmiş ve sarkmalar başladıysa, İdrar kaçırma şikayetleriniz başladıysa, kemik yoğunluğu azalıyorsa menopoza girmiş olabilirsiniz” şeklinde konuştu.

Menopoz Hayatına Alışmak

Soydinç, menopozla başlayan yeni hayata alışmak için ise şu tavsiyelerde bulunarak, "Bu süreci en rahat şekilde geçirmek için yıllık jinekolojik kontrollerinizi ihmal etmeyin. Şikayetleriniz ve bireysel farklılıklarınız göz önüne alınarak hekim kontrolünde östrojen tedavisini görebilirsiniz. Rahim ağzı kanseri için smear testinizi yaptırın. Smear testi ve ultrasonografik muayene ile rahim zarı ve yumurtalık kanserlerinin erken yakalanması sağlanabilir. Menopozla birlikte kalp damar hastalıklarında artış görüldüğü için kardiyolojik muayeneden geçin. Osteoporoz açısından gerekli tetkik ve tedavilerinizi yaptırın. Kalça kırığı ve omurgada çökme kırıkları daha kolay oluşur. Kadınlarda en sık görülen kanser türü meme kanseridir. Meme kanserlerinin üçte ikisi 50 yaş üstünde görülür. Bu nedenle menopoz dönemindeki kadınlar meme kanseri açısından taramadan geçirilmelidir. Menopozda bazen depresyon ile seyreden bir süreç de yaşanabileceği için sosyal ve psikolojik destek alın” diye konuştu.