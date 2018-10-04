Kadınlardan bakır ve sedef işleme kurslarına yoğun ilgi

İşkur Gaziantep İl Müdürlüğü'nün kentte eskiden önemli bir meslek olup, şimdilerde kaybolmaya yüz tutan bakır ve sedef işleme sanatının yaşatılması amacıyla açtığı kurslara kadınlar yoğun ilgi gösterdi.

Gaziantep'te şehrin önemli simgelerinden biri olan bakırcılığın yaşatılması amacıyla İşkur Gaziantep İl Müdürlüğü ile Gaziantep Bakırcılar ve Sedefçiler Odası işbirliğinde mesleğin geleceğe taşınması çalışmaları devam ediyor. Mesleğin yaşatılması için İşkur destekli yapılan proje ile kursiyer olmak isteyen vatandaşlara hem maddi destek sağlanıyor hem de programa başvuranlara istihdam garantisi veriliyor. Porjeye büyük ilgi gösteren kadınlar, bakır ve sedef işleme sanatının kendileri için bir işten ziyade bir terapi bir rahatlama yöntemi olduğunu söylediler.

"Proje istihdam taahhütlü bir projemizle mesleğin yaşatılmasını amaçlıyoruz"

Bakırcılığın yaşatılması gereken bir sanat olduğunu söyleyen ve bu nedenle bu sanatı geleceğe taşımaya çalıştıklarını vurgulayan Gaziantep Bakırcılar ve Sedefçiler Odası Başkanı Celal Açık ise, "Bu projemiz bakır ve sedef işlemeciliği meslek edindirme projesi. Biz 2008 yılından beri İşkur ortaklığında bu projeyi sürdürmeye devam ediyoruz. Bu proje istihdam taahhütlü bir projedir. Bugün de 95 kursiyer alacağız ve bu kurslar için 350 civarı başvuru var. Bu proje Gaziantep ve kentteki ev kadınları için çok önemli bir proje. Çünkü genelde başvuruya ev hanımları geliyor. Katılmak isteyen herkesi de buraya davet ediyoruz. Bu kurs için günlük 35 liralık destek de sağlanıyor. Bir de vatandaşlar bu işi yaparken hem terapi yapmış oluyor hem de meslek öğrenmiş oluyorlar" dedi.

Projelerine özellikle kadınların yoğun ilgi gösterdiklerini de söyleyen Açık, "Bu projelerimize kadınlar çok ilgi gösteriyor. Biz yıllardır bu proje ile Türkiye'de ilk kadın bakırcıyı, sedefçiyi yetiştirdik. Yani bu projenin amacı da sektörel bazda işsizliği önlemektir. Bu kurslarımıza gelenleri de zaten kendimiz yetiştirip, iş imkanlarını da kendimiz sağlıyoruz. Bu durum da kursiyeler için iyi bir avantaj çünkü bu sanatı öğrenip boşta kalan kimse yok" ifadelerini kullandı.

"Buraya gelerek hem stres atıyoruz hem de eşlerimize maddi destek sağlıyoruz"

Proje katılıp kursiyer olan ve ilerde bu mesleği yapmak istediğini söyleyen Tülay Arslan, "Ben bir ev hanımıyım. Bu gibi kursların olması bizim için çok iyi oldu. Buraya gelerek hem stres atıyoruz hem de eşlerimize maddi destek sağlıyoruz. Ben gibi kursların artarak devam etmesini istiyorum" diye konuştu.