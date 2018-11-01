Kadınlardan, katil zanlısı Taş'ın öldürülen eşi ve teyzesine destek

Gaziantep Kadın Meclisleri üyeleri, kadın cinayetlerine dikkat çekmek amacıyla eşi ve 8 yakınını öldüren katil zanlısı Yusuf Taş'ın duruşmasına katıldı.

Gaziantep'te eşini ile 8 yakınını öldürüp kaçtıktan 55 gün sonra polis tarafından yakalanarak tutuklanan Yusuf Taş'ın duruşmasına devam edildi. Duruşmaya Kadın Meclisleri adına bir gurup ve davanın takipçisi avukat İpek Bozkurt katıldı. Duruşma öncesinde Gaziantep Adliyesi'nde buluşan Kadın Meclisleri adına açıklamayı, Psikolog Elçin Meriç yaptı. Meriç, bu tür cinayetlerde katil zanlılarının çeşitli bahaneler ürettiğini vurguladı.

Meriç, ”Tuğba Şenel ve Ahmet için toplandık. Türkiye'de son bir ayda 45 kadın öldürüldü. Tuğba'da bunun örneklerinden bir tanesidir. Katiller ise cinayetlere dair birçok bahaneler üretiyor. Katiller kurtulmak için bahanelere sığınsa da adaletin buna izin vermemesi gerekiyor. Bizler kadın meclisi olarak kadın cinayetlerini durdurmak için mücadele etmeye devam edeceğiz. Hiçbir kadın yalnız değildir. Bizler bu davaların takipçisi olmaya devam edeceğiz” dedi.

Alışılagelmiş savunma

Avukat İpek Bozkurt ise sanık Yusuf Taş'ın savunmalarının alışılagelmiş olduğunu belirtti. Bozkurt, “Biz bu davayı yaklaşık iki yıldır takip ediyoruz. Sanık bizim sürekli kadın cinayetleri davasında duyduğumuz savunmaları yaptı. Bu savunmalar artık alışılagelmiş savunmalardır. Sanığın hatırlamaması mümkün değil. Ailesine ait silahı alıyor, saklıyor sonra giyiniyor. Özetle planlı olarak gidip öldürüyor. Bu dava iyi bir haber var. Savcılık mütalaasında herhangi bir iyi niyet indirimi ve haksız tahrik indiriminin olmamasını düşünülen cezaları bir indirim yapmadan talep etti. Biz de bugün bunu söyleyeceğiz. Kararı bekliyoruz” diye konuştu.