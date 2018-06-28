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28 Haziran 2018 12:29

Kadınları hedef alan kapkaççı yakalandı

Gaziantep’te kadınların cep telefonlarını kapkaç yaparak çalan şüpheli yakalandı.

Kadınları hedef alan kapkaççı yakalandı

28 Haziran 2018 12:29


Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri son günlerde meydana gelen kapkaç olaylarını aydınlatılmaya yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, Şehitkamil ilçesi Sarıgüllük Mahallesi Egemenlik Bulvarı’nda bir kadının arka cebindeki cep telefonunu kapkaç yaparak çaldığı belirlenen A.Y. isimli şüpheli gözaltına alındı. A.Y.’nin, farklı tarihlerde kadınları hedef aldığı ve 8 adet cep telefonunu daha kapkaç yaparak çaldığı tespit edildi. Şahsın olaylarda kullandığı belirlenen plakasız bir adet motosiklete ise el konuldu.


A.Y. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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