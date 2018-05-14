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14 Mayıs 2018 17:31

Kadınlarımız imkan verildiği takdirde güzel işlere imza atıyorlar

Oğuzeli Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri tarafından hazırlanan el sanatları sergisi Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç’ın katılımı ile açıldı.

Kadınlarımız imkan verildiği takdirde güzel işlere imza atıyorlar

14 Mayıs 2018 17:31


Serginin açılış konuşmasını yapan Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, “Bin bir özveri ve meşakkat ile hazırladıkları el emeklerini görücüye çıkartan kadınlarımıza imkan verildiği takdirde güzel işlere imza atacaklarının bir kez daha şahidi olduk” dedi. Başkan Kılıç, "Öncelikle Oğuzeli Halk eğitim Merkezi eğitmenlerini ve kursiyerleri tek tek tebrik ediyorum. Buradaki çalışmalar emek ve özveri isteyen çalışmalar. Kadın kursiyerlerimiz bu tür kurslarda bir araya gelerek hem yeni şeyler öğreniyorlar hem de dostluklar kuruyorlar, ürettikleriyle var olmanın mutluluğunu yaşıyorlar. Bu tip etkinliklerle ilçemizdeki sosyal, kültürel etkinliklerin artacağını, yine ilçemiz insanlarının düşünce, fikir ve sosyal hayatının kalitesinin bu tür etkinliklerle artacağını düşünüyorum" diye konuştu.




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