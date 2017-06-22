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22 Haziran 2017 10:30

Kadir Gecesinde camiler doldu taştı

Yavuzeli’nde Kadir Gecesi nedeniyle vatandaşlar camilere akın etti.

Kadir Gecesinde camiler doldu taştı

22 Haziran 2017 10:30


Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde Kadir Gecesi nedeniyle vatandaşlar oruçlarını açtıktan sonra camilere akın etti. Kutsal Kitabımız Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı ve ”Bin aydan daha hayırlı” olarak kabul edilen Kadir Gecesinde camiler Yavuzelili vatandaşlar tarafından dolup taştı. Orucunu açan vatandaşlar, camilerde teravih namazını eda ederek, okunan Kur’an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve Tesbih Namazlarını kıldı. Cemaat arasında yer alan çocukların sayısında da kayda değer bir artışın olduğu gözlemlendi.


Cami çıkışında hayırsever vatandaşlar cemaate, tatlı, meyve suyu ve çikolata ikramında bulundu.




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