Kadir Gecesinde camiler doldu taştı

Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde Kadir Gecesi nedeniyle vatandaşlar oruçlarını açtıktan sonra camilere akın etti. Kutsal Kitabımız Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı ve ”Bin aydan daha hayırlı” olarak kabul edilen Kadir Gecesinde camiler Yavuzelili vatandaşlar tarafından dolup taştı. Orucunu açan vatandaşlar, camilerde teravih namazını eda ederek, okunan Kur’an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve Tesbih Namazlarını kıldı. Cemaat arasında yer alan çocukların sayısında da kayda değer bir artışın olduğu gözlemlendi.

Cami çıkışında hayırsever vatandaşlar cemaate, tatlı, meyve suyu ve çikolata ikramında bulundu.