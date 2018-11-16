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Kadoil'den Enflasyonla Topyekun Mücadele programına tam destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından başlatılan Enflasyon ile Topyekûn Mücadele hareketine Kadoil de belirlediği istasyonlarında yüksek oranlarda indirimler ile destek veriyor.



Türkiye'nin köklü kuruluşlarından Kadooğlu Holding bünyesinde faaliyet gösteren Kadoil, akaryakıt ve LPG dağıtım sektöründe 550'nin üzerindeki bayiliği ile üst sıralardaki yerini sağlamlaştırırken, ülkenin içinde bulunduğu zor dönemlerde üzerine düşen görev ve sorumlulukların bilinci ile yoluna devam ediyor.


Bu kapsamda


Konu hakkında açıklama yapan Kadoil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yasin Kadooğlu, “Kadoil olarak üzerimize düşen sorumluluğun bilinciyle ekonomimizin istikrarlı büyümesine destek olarak elimizi taşın altına koymaya her zaman hazırız. Ülkemizin gücüne, potansiyeline her zaman inandık ve inancımız her zaman devam edecektir. Bu güven doğrultusunda biz de yatırımlarımıza hız kesmeden bütün enerjimiz ile devam ediyoruz. Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı sayesinde ekonominin çarkları daha sağlıklı ve verimli bir şekilde dönmeye devam edecektir. Hayata geçirdiğimiz bu proje dışında istasyonlarımızda düzenli olarak uygulayacağımız kampanyalarla da bu sürece katkı sağlamaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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