Kağıt toplayıcıları arasındaki kavga kanlı bitti

Olay, bugün akşam saatlerinde Şahinbey ilçesi Şahintepe Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, atık kağıt toplayıcılar arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. Kavganın kısa sürede büyümesinin ardından iddiaya göre taraflardan biri yanında bulunan bıçağı çıkararak Abdullah Halaf’ın (24) kalbine sapladı. Aldığı yara ile yere yığılan genç çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çağrılan ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Aşırı kan kaybeden 24 yaşındaki Halaf, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Haberi alarak hastaneye gelen Suriyeli gencin yakınları acil serviste fenalık geçirdi.

Öte yandan, polis ekipleri Suriyeli Halaf’ın ölümüne neden olarak geldikleri araçla kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Halaf’ın cesedi ise otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.