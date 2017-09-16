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16 Eylül 2017 10:03

Kağıt yüklü kamyon ile kamyonet çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

Gaziantep D-400 karayolunun 12.

Kağıt yüklü kamyon ile kamyonet çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

16 Eylül 2017 10:03

kilometresinde meydana gelen kazada kağıt yüklü kamyon ile kamyonet çarpıştı. Kazada 3 kişi öldü, kişi de yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Nizip’ten Gaziantep istikametine seyir halinde bulunan Bekir İnal idaresindeki 27 BH 520 plakalı kamyonet, D-400 karayolunun 12. kilometresinde karşı istikametten gelen Mahmut Birlik yönetimindeki 27 N 1158 plakalı kağıt yüklü kamyon ile çarpıştı. Kazada kamyonet yol kenarına, kamyon ise yola devrildi. Çarpışmanın etkisiyle kamyonun içerisinden fırlayan sürücü Mahmut Birlik kamyonun kasasının altında kalarak feci şekilde yaşamını yitirdi. Kazada kamyonet sürücüsü Bekir İnal ile kamyonette bulunan Murat Çakır da olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan kamyon sürücüsünü eşi Emine Birlik ise kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.




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