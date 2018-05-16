Kahramanmaraş Menekşe Anaokulu öğrencileri Gaziantep’te

Öğretmenler Zeliha Yıldırım, Halime Yılmaz, Şükran Boyraz, Yurdanur Göksu, Elif Güngör ve Selma Baltacı, 30 öğrenci, öğrencilerin anneleri ve kardeşleriyle birlikte 85 kişiden oluşan konuklar, Kahramanmaraş’a gönderilen iki otobüsle Gaziantep’e getirildi. Konukların talebi üzerine binası SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adil Sani Konukoğlu tarafından armağan edilen Atatürk Anı Evi’nin yanı sıra Oyuncak Müzesi, Bilim Merkezi ve Hayvanat Bahçesi gezdirildi. Menekşe Anaokulu Laleler Sınıfı Öğretmeni Zeliha Yıldırım, her şeyin “bir umut” diyerek SANKO Holding’e e posta göndermesiyle başladığını söyledi. SANKO’dan iletilen olumlu yanıt sonrası gerçekleştirdikleri program kapsamında Gaziantep’te öğrenciler ve ailelerinin Oyuncak Müzesi, Atatürk Anı Evi, Bilim Merkezi ve Hayvanat Bahçesini gezmelerinin sağlandığını anımsatan Yıldırım, SANKO Holding Yönetim Kurulu ve çalışanlarına teşekkürlerini sundu. "Hayatta bazı şeyler vardır, kimileri için sıradan basit belki anlamsız ama kimilerinin en büyük hayali belki uykusunda gördüğü en güzel düşü” diyen Yıldırım, şöyle devam etti:

"Kalbi güzel minik yavrularımında şimdiye kadar gerçekleştiremedikleri belkidegerçekleştiremeyecekleri hayalleri vardı. Rabbim SANKOHolding bünyesinde hizmet veren kalbi güzel insanlarla karşılaştırana kadar. Bir şehirden bir şehre araç gönderip ulaşımımızı sağlayıp Gaziantep’te bizleri sıcak bir ev sahibi edasıyla karşılayarak Oyuncak Müzesi, Atatürk Anı Evi, Bilim Merkezi ve Hayvanat Bahçesin gezilerimizi organize etmekle kalmayıp, minik yavrularım ve annelerini yemekte ağırlayarak hayallerinin ötesinde bir gün geçirmelerini, hayatlarında çok mutlu oldukları bir anı kalmasını sağladılar. Kahramanmaraş’a dönüş yolundayız ama inanın talebimizin kabul göreceğini ve böylesine bir programla ağırlanacağımızı düşünemezdik. Emeği geçentüm herkese çok teşekkür ederiz.Rabbim böyle iyi yürekli insanların sayısını arttırsın."