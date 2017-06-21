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21 Haziran 2017 14:57

Kalabalığın içinde ateş açılması olayıyla ilgili 1 gözaltı

Gaziantep’te aralarında daha önceden husumet bulunan şahısların bayram alışverişi yapan vatandaşların arasında karşılıklı rastgele ateş açması olayı ile ilgili bir şahıs gözaltına alındı.

Kalabalığın içinde ateş açılması olayıyla ilgili 1 gözaltı

21 Haziran 2017 14:57


Şehitkamil ilçesi Şoför Ali Caddesi’nde yaşanan olayda iddiaya göre, motosikletli 2 şahıs alışverişin yoğun olduğu bölgeye gelerek kalabalığın arasında rastgele av tüfeği ve tabanca ile birbirlerine ateş etmişti. Olayda vücuduna kurşun ve saçma isabet eden Zekeriya Melikşah, Tülay Gülderen, Dilek Demir, Dilan Demir ve Yağmur Çobanoğlu isimli 5 kişi yaralanmıştı.


Olay sonrası polis ekipleri olaya karışarak kaçan Coşkun K., Nurettin Ç., Hasan E. ve Sinan C. adlı şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonrası Nurettin Ç. isimli şahıs gizlendiği yerde gözaltına alındı. Nurettin Ç.’nin ifade işlemleri devam ederken diğer şahısların yakalanması için çalışmalar sürüyor.


Diğer yandan Gaziantep Valiliğinden olayla ilgili yapılan yazılı açıklamada, “20.06.2017 tarihinde saat 23.00 sıralarında Şehitkamil ilçemiz Karşıyaka Mahallesi Şoför Ali Caddesi’nde geçmişe dayalı husumet sebebiyle Şüpheliler C.K. ve H.E. arasında karşılıklı olarak av tüfeği ve tabanca ile ateş açılması neticesinde meydana gelen olayda, olayla ilgisi bulunmadığı değerlendirilen 4’ü bayan 1’i erkek olmak üzere 5 vatandaşımız yaralanmıştır. Sağlık kurumlarına sevk edilen yaralı vatandaşlarımızın tedavileri devam etmektedir’’ ifadelerine yer verdi.




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