Kalbinde 9 adet tümör ile doğan bebek sağlığına kavuşuyor

6 ile 1.8 santimetre arasında değişen 9 adet tümör ile doğan bebek, sağlığına kavuşuyor

Gaziantep’te yaklaşık 6 ay önce dünyaya gelen Gülay Ravza Tolu bebeğin anne karnında çekilen eko kardiyografisinde kalbinde kitleler tespit edildi. Doğumun ardından çekilen grafilerde de büyüklükleri 0.6 santimetre ile 1.8 santimetre arasında değişen tümörler belirlenen Gülay Ravza bebek, tümörlerin pasının ise kardiyak rabdomiyom olduğu belirlendi.

Takip ve tedavisi için harekete geçen hastane doktorları, uyguladıkları ilaç tedavileri ile bebeğin kalbinde bulunan 9 adet tömörden 6 tanesi küçülerek tamamen temizlemeyi başardı. Kalan 3 adet tümörü de şuan kalbe zarar vermeyecek boyutlara indiren doktorlar, bebeğin sağlık durumunu yakından takip ediyor. Yaş ilerledikçe kalan tümörlerin kendiliğinde küçülme ihtimali olan bebek, aksi durumda ise yine ilaç tedavisi ile yada ameliyat ile kalan tümörlerden kurtarılması planlanıyor.

Kalp tümörlerinin tedavisinde önde geliyor

Hastane kalp tümörleri tedavisinde bölgenin ve ortadoğunun önde gelen hastaneleri arasında yer alıyor. Hastaneye Elazığ’dan Şanlıurfa’ya kadar bir çok ilden hasta geliyor. Suriye sınırından alınan ve hastane yoğun bakımında tedavi gören bir çok bebeğin de bulunduğu hastaneye daha önceden İstanbul yada Ankara gibi illere tedavi görmeye giden Hatay, Mardin, Osmaniye, Kahramanmaraş gibi Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinden hastalar da başvuruyor.

Kalp tümörü uyarısı

Hastana uzman doktorları ise, kalp tümörleri çok nadir görülürler. 10-15 bin bebek doğumunun yaklaşık 3 ünde görülebildiğini belirterek, kalp tümörlerinde en sık görülen türünün ise kardiyak rabdomiyon olduğunu kaydetti. Bu tür tümörler tek kitle olarak görülebildikleri gibi çok sayıda kitle şeklinde de bulunabileceğini de hatırlatan doktorlar, bu türde ise en çok korkulan etkilerinin kalbin çalışmasını bozmak, kalp kapaklarını ve damarlarını tıkayarak kan akışını engellemek ve kalpte ritim problemi yaparak ani ölüme sebebiyet vermesi olduğunu kaydetti.

Hastane doktorları, bu korkulan etkilerine rağmen tümörlerin tedavsiinin mümkün olduğunu da ifade eti.