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17 Haziran 2017 16:05

Kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti

Gaziantep’te bir hafta önce kalp krizi geçirerek hastanede tedavi altına alınan polis memuru Hüseyin Apaydın hayatını kaybetti.

Kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti

17 Haziran 2017 16:05


Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünde görev yapan Hüseyin Apaydın (43) bir hafta önce görevden eve geldiğinde kalp krizi geçirmiş Gaziantep Dr. Ersin Devlet Hastanesinde yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı. Evli 3 çocuk babası Apaydın, yapılan müdahalelere rağmen önceki gece hayatını kaybetti. Apaydın’ın, cenazesi memleketi İslahiye ilçesi Kozdere Mahallesindeki babaevine getirildi. Apaydın, Kozdere Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından mahalledeki mezarlığa defnedildi.


Apaydın’ın cenaze törenine yakınlarının yanı sıra, Gaziantep İl Emniyet Müdür Yardımcısı Güray Acar, Şube Müdürü Tayfun Güngör, İslahiye İlçe Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş, mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.


Cenaze töreninde vefat eden polis memurunun eşi ve çocuklarını yakınları teselli etti. Fenalık geçiren yakınlarına sağlık ekipleri müdahale etti.




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