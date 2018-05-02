Kamil Şerbetçi mezarı başında anıldı

yıl dönümünde mezarı başında dualarla anıldı. 1990-1998 yılları arasında GSO Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten sanayici Kamil Şerbetçi’nin mezarına karanfil bırakılarak dua edildi.

Şehrin sanayisinin gelişmesine, ilerlemesine önemli katkılar sunan Gaziantep Sanayi Odasının kurucu üyelerinden merhum Kamil Şerbetçi, Gaziantep ve bölge ekonomisinin kalkınmasında öncü kurumlar arasında yer alan GSO’nun bugünlere gelmesinde büyük hizmetlerde bulunmuştur.

Şerbetçi Kimdir ?

10 Haziran 1947 yılında Gaziantep’te doğdu. İlk ve orta öğrenimini Gaziantep’te tamamlayan Kamil Şerbetçi, 1968 yılında İstanbul Ticari İlimler Akademisi İşletme Bölümünden mezun oldu. Tekstil sanayi sektöründe imalat ve ticaret işleriyle uğraşan Şerbetçi, kurucularından olduğu Brode Tekstil Sanayi, Kemal Şerbetçi Tekstil Sanayi, Şerbetçi Nakış ve Konfeksiyon Tekstil Sanayi ve Kamil Şerbetçi Tekstil Sanayi firmalarında yönetim kurulu başkanlığı yaptı.

Gaziantep Sanayi Odasının kurucu üyelerinden olan Şerbetçi, 15 Ağustos 1989 yılında Meclis üyeliğine, 24 Nisan 1990 yılında da Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçildi. Aktif bir iş hayatı olan Şerbetçi, TOBB Sanayi Konseyi üyeliği, Daimi Ekonomik İşbirliği Konseyi Yönetim Kurulu Üyeliği, KOSGEB Genel Kurul Delegeliği, Türkiye Brode Sanayicileri Birliği Kurucu Başkanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı gözetmenliği ve Gaziantepspor Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. Şerbetçi 2 Mayıs 1998 yılında bürosunda çalışırken geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetmişti.