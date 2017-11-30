Diğer
Kategoriler
30 Kasım 2017 10:36

Kamyonetler kafa kapaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Gaziantep’in Araban ilçesinde iki kamyonetin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kamyonetler kafa kapaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

30 Kasım 2017 10:36


Edinilen bilgiye göre kaza, gece saat 10.00 sıralarında Araban-Besni karayolunda meydana geldi. Araban ilçesinden Besni istikametine gitmekte olan Kemal C. idaresindeki 63 ZR 008 plakalı kamyonet ile Besni’den Araban’a gitmekte olan sürücüsü belirlenemeyen 01 PD 885 plakalı kamyonet, Araban ilçesine bağlı Ziyaret kırsal Mahallesi mevkiinde kafa kafaya çarpıştı. 01 PD 885 plakalı kamyonet çarpışmanın etkisiyle hurda yığını haline geldi. Kamyonette bulunan Barış Ç. olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan baba Ali Ç. ile 63 ZR 008 plakalı kamyonetin sürücüsü Kemal C. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Araban Devlet Hastanesine götürüldü.


Barış Ç.’nin cenazesi, kaza yerine gelen Araban Cumhuriyet Savcısının gerekli incelemeleri sonunda Araban Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Araban İlçe Jandarma Komutanlığı kazayla ilgili inceleme başlattı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
13
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    13°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    15°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    15°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    16°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç