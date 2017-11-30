Kamyonetler kafa kapaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, gece saat 10.00 sıralarında Araban-Besni karayolunda meydana geldi. Araban ilçesinden Besni istikametine gitmekte olan Kemal C. idaresindeki 63 ZR 008 plakalı kamyonet ile Besni’den Araban’a gitmekte olan sürücüsü belirlenemeyen 01 PD 885 plakalı kamyonet, Araban ilçesine bağlı Ziyaret kırsal Mahallesi mevkiinde kafa kafaya çarpıştı. 01 PD 885 plakalı kamyonet çarpışmanın etkisiyle hurda yığını haline geldi. Kamyonette bulunan Barış Ç. olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan baba Ali Ç. ile 63 ZR 008 plakalı kamyonetin sürücüsü Kemal C. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Araban Devlet Hastanesine götürüldü.

Barış Ç.’nin cenazesi, kaza yerine gelen Araban Cumhuriyet Savcısının gerekli incelemeleri sonunda Araban Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Araban İlçe Jandarma Komutanlığı kazayla ilgili inceleme başlattı.