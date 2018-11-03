Kan bankası gibi berber

Gaziantep'te 35 yıldır berberlik yapan Erol Atlı, yıllardır tıraş olmaya gelen müşterilerin kan grubunu ve iletişim bilgilerini not ederek, ihtiyaç durumunda hastanelere yönlendiriyor.

Gaziantepli berber Erol Atlı, 12 yıldır tıraş olmaya gelen herkesin kan grubunu alarak acil kan ihtiyacı olan vatandaşlara yardımcı oluyor. 35 yıldır berberlik yapan Erol Atlı, Müşterilerinin kan grubunu ve telefon numarasını not ederek, acil kan ihtiyacı olanlarla iletişim sağlayarak, uygun kanın bulunmasına yardımcı oluyor. Yıllardır yürüttüğü çalışma nedeniyle müşterileri de memnuniyetini belirterek, sosyal duyarlılığı için berber Atlı'yı tebrik ediyor.

“Şuana kadar 600 kişinin kan gurubunu aldım”

Şuana kadar 600 yakın kişinin kan gurubunu aldığını belirten berber Atlı, “35 yıldır burada berberim. Bugüne kadar 600'e yakın gönüllünün kan gurubunu ve iletişim bilgilerini defterime kaydettim. Ameliyat olacaklar kan lazım olan çok kişi beni arayıp kan gurubuna uygun kişinin iletişimini veriyorum. Bugüne kadar yüzlerce kişiye yardımcı olduk” dedi.

“Kan gurubu ve iletişim bilgilerini alıyorum”

Tıraş olmaya gelenlerin kan gurubunu ve iletişim bilgilerini aldığını ifade eden berber Atlı, “Yanıma tıraş olmaya gelenlere gönüllü kan bağışı yapmak ister misiniz diye soruyorum. Olmak isteyenlerin kan gurubunu ve iletişim bilgilerini alıp kan defterime kaydediyorum. Acil kana ihtiyacı olanlara yönlendiriyorum” şeklinde konuştu.

“Acil kana ihtiyacı olanlar bana ulaşıyor”

Acil kan lazım olan vatandaşların kendisine ulaştığını ifade eden berber Atlı, “Çok acil kan lazım olanlar bana ulaşıyor. Kan gurubunu söylüyor listende var mı, bu guruptan diyorlar. Bende hemen defterime bakıp, uygun kan gurubu olan vatandaşı arayıp hastaneye yönlendiriyorum. Bunu Allah rızası için yapıyorum” diye konuştu.

Tıraş olmaya gelen ve kan grubunu veren vatandaşlar ise, duyarlı davranışından dolayı berber Atlı'ya teşekkür ederek destek veriyor.