Kapkaç şüphelisi tutuklandı

Şehir merkezinde 23 Mayıs Çarşamba günü yolda yürüyen yaşlı bir kadına saldırıp el çantasını kapkaç yoluyla çalan Ö.U. isimli şahıs yapılan operasyonla gözaltına alındı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yaşlı bir kadının içerisinde 50 TL para, kimlik kartları, pasaport ve banka kartlarının bulunduğu el çantasını kapkaç yoluyla çalarak kaçan şüpheli şahsın yakalanması ve olayın aydınlatılmasına yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği görevlilerimiz tarafından yapılan çalışmalarda, olay güzergâhında ve çevresinde bulunan güvenlik kamera görüntülerinin titizlikle incelenmesi sonucunda Ö.U isimli şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıs hakkında yapılan yasal işlemler sonrası çıkarılmış olduğu adli makamlarca tutuklanmasına müteakip cezaevine teslim edildi" denildi.