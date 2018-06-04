Diğer
Kategoriler
04 Haziran 2018 17:16

Kapkaç şüphelisi tutuklandı

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda kıskıvrak yakalanan kapkaç şüphelisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kapkaç şüphelisi tutuklandı

04 Haziran 2018 17:16


Şehir merkezinde 23 Mayıs Çarşamba günü yolda yürüyen yaşlı bir kadına saldırıp el çantasını kapkaç yoluyla çalan Ö.U. isimli şahıs yapılan operasyonla gözaltına alındı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yaşlı bir kadının içerisinde 50 TL para, kimlik kartları, pasaport ve banka kartlarının bulunduğu el çantasını kapkaç yoluyla çalarak kaçan şüpheli şahsın yakalanması ve olayın aydınlatılmasına yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği görevlilerimiz tarafından yapılan çalışmalarda, olay güzergâhında ve çevresinde bulunan güvenlik kamera görüntülerinin titizlikle incelenmesi sonucunda Ö.U isimli şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıs hakkında yapılan yasal işlemler sonrası çıkarılmış olduğu adli makamlarca tutuklanmasına müteakip cezaevine teslim edildi" denildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
27
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    35°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    35°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç