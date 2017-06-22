Kaplan’dan bayram mesajı

Kaplan yaptığı açıklamada toplumsal bütünleşmenin temelinde birlik ve beraberlik duygularını geliştiren, pekiştiren ve güçlendiren ortak paydalar olduğunu ve bayramların bu paydalar arasındaki en önemli unsurlar olduğuna dikkat çekerek “Bayramlar birlik ve beraberliğimizin sağlanması, güçlenmesi ve kardeşlik duygularımızın artmasında ki en önemli günlerimizdir. Sağlık, huzur ve mutluluk içerisinde ülkemizin ve İslam aleminin güzel bir bayram geçirmesini temenni ediyorum” dedi

Kaplan, birlik ve beraberliğin temel unsurlarından biri olan Ramazan Bayram’ını karşılamanın sevincinin yaşandığını belirterek, bayramın ülkeye ve millete kardeşlik, huzur, mutluluk ve sağlık getirmesini temenni etti. Bayramı hastanede geçirecek olan hastaların kısa sürede sağlıklarına kavuşmasını dileyen Kaplan, "Özel Gaziantep Anka Hastanesi olarak hasta ve hasta yakınlarımızın bayramda morallerini yükseltmek ve yalnız olmadıklarını göstermek amacıyla var gücümüzle çalışacağız. Bayramda da insanları sağlığına kavuşturmak için gece gündüz fedakarca çalışan hastane personelimize ayrıca teşekkür ediyor, halkımızın, sağlık çalışanlarına bu zor görevi yerine getirirken, gereken hassasiyeti göstereceğine inanıyorum “ifadelerini kullandı.

Tüm İslam aleminin Ramazan Bayram’ını kutlayan Özel Gaziantep Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, bayramın hayırlara vesile olmasını temenni etti.