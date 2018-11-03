Gaziantep'in Araban ilçesinde ikamet eden Ömür Azgın manavdan aldığı bir torba patatesin içinde kaplumbağa şeklindeki patatesi görünce hayrete düştü. Kaplumbağa şekilli patates görenlerin ilgisini çekiyor.

Araban ilçesinde demirci esnaflığı yapan Fevzi Çakmak Mahallesinde ikamet eden 45 yaşındaki Ömür Azgın, manavdan aldığı bir torba patates satın aldı. Evine götürdüğü patatesleri torbadan çıkarırken, kaplumbağa şeklinde bir patates gören Azgın hayrete düştü. İlginç şekildeki patatesi doğramaktan vazgeçerek, bozulana kadar saklamaya karar verdi. Demirci ustası Ömür Azgın, "'Kaplumbağa şekilli patatesi torbanın içerisine görünce hayret ettim. Ömrümde ilk defa böyle bir şey gördüm. Evimin mutfağındaki masamın üzerinde dekor olarak durması için bıraktığım kaplumbağa şekilli patatesi gören misafirlerim de çok şaşırdı. Merakla patatesi inceleyen misafirlerin komşulara da söylemesi üzerine kaplumbağa şekilli patatesi görmek için evime gelenler oluyor" dedi.