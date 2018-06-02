Karacoğlan sosyal tesisinde sona yaklaşıldı

Şehitkamil Belediyesi tarafından geçtiğimiz aylarda yapımına başlanılan Karacaoğlan Sosyal Tesisinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Mahalle nüfusunun yoğun olması nedeniyle yapımına başlanan ve mahalledeki ikinci sosyal tesis olma özelliğini taşıyan sosyal tesisin kaba inşaatı tamamlandı. Mahalle sakinlerinin ihtiyacını karşılayabilecek şekilde inşa edilen Karacaoğlan Sosyal Tesisi bay ve bayan taziye evinden oluşuyor. 2 katlı olarak yapılan sosyal tesis, geniş bir kullanım alanına sahip olacak. Sosyal tesisin son halini yerinde inceledikten sonra tesise ilişkin açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, amaçlarının sosyal tesisi en kısa sürede tamamlayarak halkın kullanımına sunmak olduğunu vurguladı.

"Vermiş olduğumuz sözler ibir bir yerine getiriyoruz"

İnşaat çalışmasını yerinde inceleyen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Sosyal tesisin kısa sürede bitirilmesi için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini dile getiren Başkan Fadıloğlu, verdikleri sözü yerine getirdiklerini söyledi. Başkan Rıdvan Fadıloğlu, şöyle konuştu:

“Şehitkamil Belediyesi olarak vermiş olduğumuz sözleri bir bir yerine getiriyoruz. Daha önceki dönemde Başbakan Yardımcımız Sayın Mehmet Şimşek ile burada bir taziye ziyaretine geldiğimizde vatandaşımızın taziye evi talebi olmuştu. Bu bölgede bir taziye evimiz var ama mahallenin çok geniş olması münasebetiyle yeni bir taziye evi talep edilmişti. Tabi burada yapılaşma son noktaya geldiği için belediyeye ait mülk bulmakta da bayağı bir sıkıntı çektik. Daha sonra bu noktanın Hazine’ye ait bir mülk olduğunu tespit edince Hazine’den talep ettik. Tabi prosedürleri biraz uzun sürdü. Nihai noktada belediye ukdesine geçince biz de uygulamasını, plan tadilini yaptık ve inşaat çalışmalarını başlattık. İnşallah en kısa sürede milletimizin hizmetine sunulmuş olacak. 2 katlı olarak yapılan bu sosyal tesiste üst katta bayanlara alt katta erkeklere hizmet verilecek şekilde tasarlandı. Yine otopark sıkıntısının yaşanmaması için sosyal tesise ait otopark alanı planladık. Şimdiden halkımıza hayırlı olmasını diliyorum.”