Huzur Teknesi adlı şiir kitabı ile yola çıkan Karadeniz “ Kıyametin İzinde Kutsat Taç“ adlı romanını okuyucu ile buluşturdu. Gaziantep’te okuyucu ile buluşan Karadeniz, kitabın ilk tanıtım ve imza gününde yaptığı söyleşinin ardından okuyuculara kitap imzalayıp hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yaklaşık 6 yıllık bir çalışma ile ortaya çıkan kitap ise, bir yabancının gözünden Türkiye’nin güzelliklerini anlatıyor.

“Kutsal Taç“ kitabı ile ilgili değerlendirmede bulunan Muammer Karadeniz, “2011 yılında Huzur Teknesi şiir kitabı ile başlayan yazın hayatım son 5-6 yıldan bu yana üzerinde çalıştığım Kıyametin İzinde Kutsal Taç kitabı ile devam ediyor. Ülkemizin her bir köşesinin cennet köşesi olduğunu düşünüyorum. Bu değerlerinde insanlarımıza tanıtılması ve anlatılması konusunda bir çaba içerisinde olmak gerektiğine inanıyorum. Özellikle bu gezip gördüğüm yerleri anlatmak istedim. Bir yabancının gözünden nasıl bir ülkede yaşıyoruz onu anlatmak istedim. Tarihimiz ve kültürel değerlerimiz nelerdir anlatmak niyetiyle yazdım“ dedi.

“6 yıllık çalışmanın sonucu“

Kitabın 6 yıllık bir emeğin ürünü olduğunu vurgulayan Karadeniz, “Son 6 yıldır bu çalışmanın içerisindeydim. Fakat zaman zaman ülkemizin gündemine bağlı olarak yoğunluğumuz nedeniyle ara vermek durumunda kaldım. Öte yandan kitabımızda İzmir’den başlayıp Hasan Keyfe kadar bir seyahat görünüyor. Bu seyahatimizin içerisinde kahramanımızın yaşadığı enteresan olaylar var. Ve o tarihi yerlerde yaşanmış olaylar, dile getirilen rivayetler ve efsaneler var“ ifadelerini kullandı.

Keyifli bir seyahat

Karadeniz okuyuculardan aldığı ilk izlenimin güzel olduğunu belirterek, “Romanımızı zevkli bir seyahat yolculuğu sırasında öğrenmiş olacağız. Belki yanından geçiyorduk belki farkında değiliz ama bir roman içerisinde bunu bir araya getirdik. Okuyuculardan aldığımız ilk izlenimlerde keyifli bir seyahat olduğunu söylüyorlar“ diye konuştu.