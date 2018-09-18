Karaduman'dan Gaziler Günü mesajı

Emniyet Müdürü Faruk Karaduman mesajında, "Gazilik mertebesi, milletimizin bağımsızlığı, vatanı, bayrağı ve kutsal saydığı değerleri uğruna mücadele eden, bu konuda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan kahraman vatan evlatlarının yüce yaradan ve milletimizin nezdinde hak ettiği müstesna bir derecedir. Bu yüzden millet olarak ebediyete kadar unutmayacağımız, her andığımızda kahramanlıkları ile gururlanacağımız bir değer varsa o da şehitlerimiz ve gazilerimiz olacaktır. Bu duygularla, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, mukaddes değerlerimizin muhafazası ve terörle mücadelede hayatlarını tereddütsüz tehlikeye atan gazilerimizi şükran ve minnetle yad ediyor, bu uğurda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Hayatta olan tüm gazilerimizin Gaziler Günü'nü tebrik ediyor, kendilerine sağlıklı ve mutlu ömürler diliyorum" ifadelerine yer verdi.