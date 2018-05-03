Karagülle, Türkeş için dilekçe verdi

Gaziantep’te Ahmet Murat Karagülle, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne verdiği dilekçe ile Alparslan Türkeş isminin de yer ismi olarak verilmesini talep etti. Kentte devlet adamlarının bir çoğunun ismi yaşatıldığını hatırlatan Karagülle, lparslan Türkeş’in isminin ise kentin hiçbir yerinde olmadığını söyledi. Türkeş’in adının park, cadde, köprü,kavşak veya bulvara verilmesi için verdiği dilekçesinde, "5216 Sayılı kanunun 7. Maddesi 1. fıkrasının (g) bendi gereğince, meydan,bulvar, cadde,yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek görev ve yetkisi Büyükşehir Belediyesine aittir. İlimizde milli ve manevi şahsiyetlerimizin, kültürel değerlerimize sahip çıkan isimler, kentteki cadde, bulvar, köprülü kavşaklara isimleri verilmiştir. Rahmetli olan siyasilerimizden, Muhsin Yazıcıoğlu, Necmettin Erbakan, Turgut Özal ve ismini sayamadığım birçok değerli büyüklerimizin adı Gaziantep’te yaşatılmaktadır. Siyasette ahde vefanın önemli olduğunu Türk Milletine hizmet etmiş birçok şahsiyet gibi kendisini Türk Milletine adamış önemli bir devlet adamı olan Başbuğ Alparslan Türkeş beyefendinin adının yurt genelinde birçok yörede parklara,caddelere,bulvarlara ve önemli eserlere verilerek kadirşinaslık örneği sergilenmiştir. Üzülerek belirtmek isterim ki Gazi şehrimiz Gaziantep’te ilinde, Rahmet-i Rahmana kavuşan Başbuğ Alparslan TÜRKEŞ beyefendinin isminin verilmemesi şahsımı ve Gaziantepli hemşehrilerimizi derinden üzmektedir. Siz değerli Gaziantep Büyükşehir Belediyesi yetkili organlarının, Gaziantep ilimizde bu eksikliğin bir an önce giderilmesi için bütün gayret ve özverili çalışmaları esirgemeyeceğinizden şüphemiz yoktur. Bu eksikliğin bir an önce giderilmesi temennisiyle, Gaziantep ilimizde bulunan bir caddeye, bulvara , parka veya köprüye Başbuğ Alparslan TÜRKEŞ beyefendinin isminin verilmesi hususunu bilgilerinize sunar, Gereğinin yapılmasını arz ederim” ifadeleri yer aldı.