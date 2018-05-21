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21 Mayıs 2018 15:51

Karanlık dünyasından Medical Park’ta kurtuldu

Batman’da ateşli havale geçirerek bilincini kaybeden Hatice Elçi, Medical Park Gaziantep Hastanesi Çocuk Nöroloji Doç.

Karanlık dünyasından Medical Park’ta kurtuldu

21 Mayıs 2018 15:51

Dr. Sedat Işıkay tarafından yapılan müdahale sonucu sağlığına kavuştu.


3 yaşındaki Hatice Elçi geçirdiği ani ateşli havale sonucunda hemen hastaneye kaldırıldı. Batman’da 2 ay yoğun bakımda beyin damar tıkanıklığı tanısı ile tedavi edildi. Tedavi sonrasında gözleri görmeyen küçük Hatice Medical Park Gaziantep Çocuk Nöroloji kliniğine sevk edildi. Tedavi sürecinde yaşam mücadelesi veren küçük Hatice, Batman’da sonuç alamadı. Elçi ailesi zor anlar yaşadıklarını ve kızları için umutsuzluğa kapılırken umudu Medical Park Gaziantep Hastanesinde tekrar kazandıklarını belirtti. Tedaviye olumlu yanıt veren Hatice sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra taburcu oldu. Çocuk Nöroloji Doç. Dr. Sedat Işıkay, "Küçük Hatice bize geldiğinde tamamen görme yetisini kaybetmişti. Uyguladığımız tedaviler ile göz damarları açıldı. Hastamız tamamen sağlığına kavuştu" dedi.


Aile, yapılan tedavi süreçleriyle gözleri yeniden görmeye başlayan Hatice’nin sağlığına kavuşmasında faktör gösteren Medical Park Gaziantep Hastanesine ve Doç. Dr. Sedat Işıkay’a teşekkür etti.




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