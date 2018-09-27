Kardeş şehirler ‘Gaziantep'e hayran kaldı

Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali kapsamında Gaziantep'e gelen Büyükşehir Belediyesi'nin ‘Kardeş Şehir Belediye Başkanları' üst düzey temsilciler ve aşçılar Gaziantep'te gerçekleştirilen organizasyona geniş katılım sağlayarak kardeş şehirlerine destek oldular. Bu vesile ile kenti de gezme fırsatı elde eden heyet, Gaziantep'in tarihine, kültürüne ve gastronomisine hayran kaldı.

Karadağ Kotor, Fas Kenitra, Malta Xahra, K.K.T.C. Lefkoşa, Tunus Ariana ve Belarus Minsk şehirlerinin belediye başkanlarının yanı sıra Almanya Ludwigshafen, Ürdün İrbid, Sırbistan Tutin, Lübnan Trablus, Slovenya Celje, Moğolistan Ulan Batur ve Ukrayna Kharkiv'in üst düzey temsilcileri ve aşçıları da Gaziantep'i ziyaret ettiler.

Resmi heyet Dışişleri Bakanlığı Gaziantep Temsilciliği Büyükelçisi Adnan Keçeci'yi makamında ziyaret etti. Büyükelçi Gaziantep ve bölgenin durumu ile ilgili olarak katılımcılara bilgilendirmede bulundu. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunan taraflar, Gaziantep hakkında kapsamlı bilgi edindiler. Büyükelçiye yörelerinden çeşitli hediyeler takdim eden heyet üyeleri, bu ziyaretten duydukları memnuniyeti ayrıca ifade etti.

Kardeş şehirler tramvayına yoğun ilgi

Kardeş şehirlerin logolarını taşıyan ve özel olarak dizayn edilen “Kardeş Şehirler Tramvayı” ile gezinti yapan misafirler, bu etkinlikten dolayı Gaziantep Büyükşehir Belediyesine teşekkür ettiler. İkindi Sazı yöresel müziği eşliğinde gerçekleştirilen gezinti de misafirler Gaziantep'i toplu taşıma aracının konforunda tanıma fırsatı elde ettiler. Duraklarda bulunan vatandaşlarla selamlaşan temsilcilere Büyükşehir Başkan Vekili Latif Karadağeşlik etti.

Başta Mozaik Müzesi, Botanik Bahçesi, Fıstık Müzesi, Bakırcılar Çarşısı, Oyuncak Müzesi, Ömer Ersoy Kültür Merkezi ve Rumkale'yi gezen heyet, Gaziantep ziyaretinden oldukça memnun ayrıldı. Oyuncak müzesinde gerçekleşen etkinliğe belediye başkanları çocuklara eşlik ederek topaç çevirdiler.

Erikçe macera parkında işbirliği istişare toplantısı

Gaziantep'in uluslararası çalışmalarının anlatıldığı etkinliğe tüm kardeş şehir temsilcileri katılım sağladılar. Tesisi gezen ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesini tebrik eden heyet, bu kamp merkezi ile mutlaka işbirliği yapmak istediklerini ifade ettiler. Heyet üyeleri ok atıp, yüksek elementlere çıkarak, bisiklet binerek ve yürüyüş yaparak macera parkını yakından tanıma fırsatı elde ettiler.

Toplantıya başkanlık eden Genel Sekreter Deniz Köken, kardeş şehirlerin önemine vurgu yaparak, bu ilişkilerin gelişmesini arzu ettiklerini ve dünyada barışın yereldeki hareketlilik ile mümkün olacağını ifade etti.

Dış İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen “Gaziantep ve Kardeş Şehirleri” adlı sunum ise yoğun ilgi topladı. Özellikle Kotor, Ludwigshafen, Celje, Kharkiv ve Lefkoşa ile yapılan projeler diğer kardeş şehirlere emsal teşkil etti. Toplantı ve sunum sonrasında kardeş şehirler ile 2019 yılı ve sonrası için çeşitli planlamalar gerçekleştirildi.

Belarus'dan gelen ulusal kanal Belarus TV gazetecileri ise toplantı bitiminde Genel Sekreter Deniz Köken ile röportaj gerçekleştirerek tesis ve Gaziantep hakkında detaylı bilgi edindiler. Genel olarak Gaziantep çekimi gerçekleştiren gazeteciler festival boyunca Gaziantep'i görüntüleyerek Belarus'a tanıtma imkanı buldular.

Kardeş aşçılardan gastroantep'e destek

Kardeş şehirlerden gelen aşçılar festivalde yöresel lezzetlerini Gaziantep halkının beğenisine sundular. Oldukça ilgi gören yabancı mutfaklar vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Uluslararası bir festivalde yer aldıkları için memnun olduklarını ifade eden aşçılar, büyük bir organizasyon ve böylesine bir işin parçası olmaktan gurur duyduklarını, önümüzdeki yıl bu festivale yine katılmak istediklerini dile getirdiler.