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27 Mayıs 2018 12:28

Kardeşlerin iftar vakti kavgası kanlı bitti

Gaziantep’te kardeşlerin iftar vakti kavgası kanlı bitti.

Kardeşlerin iftar vakti kavgası kanlı bitti

27 Mayıs 2018 12:28

Tartıştığı ağabeyini piknik alanında açtığı ateş sonucu öldürdü.


Edinilen bilgiye göre Nizip ilçesi Gazintep- Şanlıurfa D400 üzerindeki Galericiler Sitesi’nde alım satım işiyle uğraşan 2 kardeş arasında tartışma başladı. İftar vakti başlayan tartışmanın ardından ağabey Ahmet Kara, olay yerinden uzaklaşarak arkadaşları ile birlikte Belkıs mesire alanına gitti. Bir süre sonra kardeşi H.K. de mesire alanına giderek, ağabeyi ile tartışmaya devam etti. İddiaya göre H. K., yanındaki silahı çıkararak, ağabeyi Ahmet Kara’ya ateş etti. Olayın ardından H.K, kaçarak, kayıplara karıştı. Ağır yaralanan Ahmet Kara ise, arkadaşları tarafından nizip Devlet hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan ağabey Gaziantep Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Ağabey, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatan Nizip ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin firar eden H.K’yi gece geç saatlerde yakaladığı öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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