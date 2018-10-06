İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kargoyla kaçak sigara sevkiyatına polis darbesi

Gaziantep’te kargoyla kaçak sigara sevkiyatı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, bir kargo aktarım merkezinde yaptığı aramada 6 bin 400 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Gaziantep'te kargoyla kaçak sigara sevkiyatı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, bir kargo aktarım merkezinde yaptığı aramada 6 bin 400 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.


Gaziantep'ten batı illerine gümrük kaçağı sigara sevkiyatı ihbarını alan Gaziantep Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmalar sonucu Şehitkamil İlçesinde bulunan bir kargo aktarım merkezine operasyon düzenledi. Ekipler yaptığı aramalarda 6 bin 400 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.