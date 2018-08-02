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02 Ağustos 2018 14:55

Karkamışta korkutan patlama kontrollü çıktı

Gaziantep’in Karkamış ilçesinde öğle saatinde meydana gelen patlamanın bölgedeki mayınların temizliği sırasında kontrollü patlatmadan kaynaklandığı öğrenildi.

Karkamışta korkutan patlama kontrollü çıktı

02 Ağustos 2018 14:55


Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bugün saat 13.30 sıralarında Türkiye - Suriye sınırının Cerablus Bölgesinde Mayın Arama Tarama ekiplerimizce arazide yapılan çalışmalar sırasında bulunan bir mayın, gerekli güvenlik önlemleri alınarak kontrollü bir şekilde patlatılmıştır. Patlatmanın şiddetiyle Karkamış ilçemizdeki bazı işyerleri ve Gümrük Binası kapı ve pencere camlarının kırılması suretiyle maddi hasar meydana gelmiş olup yaralı ve can kaybımız bulunmamaktadır” ifadelerine yer verildi.


Diğer yandan, ilçedeki patlamadan dolayı kırılan ev ve işyerlerinin camları ise vatandaşlar tarafından onarılmaya başlandı. Belediyeden vatandaşlara korkulacak bir durumun olmadığı anonsu yapıldı.




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