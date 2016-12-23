Karlı ve buzlu havada yürüme yöntemleri

Uzmanlar, karlı ve buzlu havada kayıp düşmemek için dikkatli yürünmesi konusunda uyarıda bulunarak, elleri cepte, telefonla konuşarak, önüne bakmadan, sigara içerek yürümenin dengenin bozulmasına yol açabildiği söyledi.

Kar yağışları ve yollarda oluşan buzlanmalar nedeniyle kayıp, düşme vakaları artınca uzmanlar, dikkatli yürüme konusunda uyarılarda bulundu. Özel Hatem Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Volkan Şensoy, Eller cepte yürümek, telefonla konuşarak yürümek, önüne bakmadan yürümek ve sigara içerek yürümek bunlar dengenin bozulması için bir risk faktörü olduğunu söyledi. Uzmanlar kar ve dondurucu havalarda yollarda ve kaldırımlarda meydana gelen buzlanmaların ciddi sakatlıklara neden olabileğini belirten Şensoy, "Günlük hayatımızı devam ettirebilmek için mecburen karlı havalarda bazen dışarı çıkmamız gerekebiliyor. Ama mecbur değilsek çıkmamalıyız. Özellikle belli bir yaşın üzerinde denge problemi olan bazı başka hastalıkları olan insanlar karlı havalarda dışarı çıkmasalar kendi sağlıkları için daha iyi olur” dedi.



“Tabanı kaymayan ayakkabıları tercih etmeliyiz”

Karlı havalarda dışarıya çıkma mecburiyetinde kalınabilmesi durumunda dikkat edilecek unsurlar hakkında da bilgi veren Şensoy, topuklu ayakkabılar yerine tabanı kaymayan ayakkabıların tercih edilmesi gerektiğini ifade etti. Şensoy, "Karlı havalarda nasıl arabalar lastiklerini değiştiriyorsa bizimde giydiğimiz ayakkabıları giyimimizi kuşamımızı, yürüyüş şeklimizi değiştirmemiz gerekir. Dışarıya çıkarken tabanı kaymayan ayakkabıları tercih etmeliyiz. Alt tarafı tırtıklı olan pençe gibi kara yapışan ayakkabılar da tercih edebiliriz” şeklinde konuştu.



Parlak mermer zeminlere dikkat

Dr. Şensoy, yürürken ellerin dolu olmaması dikkat edilmesini de isteyerek,parlak, mermer zeminlerin ise çok kaygan olabileceğini de sözlerine ekledi. Şenşoy, ”Yürürken elleri ceplere bırakmamak gerekiyor. Çünkü ellerimiz bir denge çubuğu şeklinde vücudu dengeliyor. Eller cepte olduğu zaman, kayıp düşmede kafa travmasıyla karşılaşabilmek mümkün. Bundan dolayı ellerin dışarıda olması büyük avantaj sağlıyor. Yürüme esnasında poşet taşınmaması gerekiyor. Ellerin dolu olmamasını sağlamalıyız. En çok düşmeleri ve en çok yararlanmaları bina çıkışlarında ki o parlak mermer zeminlerde görüyoruz. İnsanlar ilk daha kara adımını atarken hafif erimiş kar ile birlikte o kapı önlerinde ki mermer zeminlerde ilk adımlarında kayıyorlar ve sonucunda düşme tehlikesi yaşıyorlar. Bu konuda özellikle bina önlerine serilecek kaydırmaz halılar ve kaydırmaz zemin malzemeleri çok faydalı olacaktır” diye konuştu.