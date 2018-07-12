Karne hediyesi olarak 130 bin öğrenciye spor ayakkabısı

Karne hediyesi spor ayakkabısı dağıtımı Şahinbey Belediyesi Kültür Merkezi’nde devam ediyor.

Okulların yaz tatiline girmesi ile birlikte ortaokul ve lise öğrencileri karnelerini alarak Şahinbey Belediyesi’ne akın etti. Kültür Merkezi içerisinde kurulan sistemle nüfus cüzdanları ve karneleriyle gelen öğrenciler önce kayıtlarını yaptırarak, birçok çeşidi bulunan spor ayakkabılardan istediklerini seçip alıyorlar.Şahinbey Belediyesi, Şahinbey İlçesi’nde ikamet eden tüm resmi ve özel ortaokul ve lise öğrencilerine, 4. sınıftan 5. sınıfa geçen ortaokul öğrencilerine ve ikametgahları Şahinbey ilçesinde olup farklı ilçelerde eğitim gören öğrencilere spor ayakkabı hediye ediyor.

“Gençleri önemsiyoruz’’

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu,gençlere ve spora büyük önem verdiğini belirterek, “Öncelikle 2017-2018 eğitim öğretim yılında karnelerini alan öğrencilerimizi tebrik ediyorum.Tüm öğrencilerimizin başarılarını arttırarak milli ve manevi değerlere bağlı bir nesil olarak yetişmesi temennisiyle, gençlerimize bu yaz dönemindebol bol spor yapmalarını tavsiye ediyorum. Bunun içinde Şahinbey Belediyesi olarak, yaklaşık 130.000 ortaokul ve lise öğrencimize geçen yıl olduğu gibi bu yılda spor ayakkabısı hediye ediyoruz. Tatil dönemini iyi değerlendirmeleri için anaokulu ve ilkokul öğrencilerimize dedönem içerisinde boyama setinin yanı sıra kitap seti de hediye ettik. Okullar açıldığında ilkokul öğrencilerimiz için başka hediyelerimiz de olacak. Eğitime destek olmak adına ortaokul ve lise 1.2. ve 3.’lerimize diz üstü bilgisayar hediye ediyoruz. Ayrıca okullarda her ay kitap dağıtımı yapıp, dağıtılan kitaplardan sınav yapıyoruz ve başarılı olan öğrencilerimize bisiklet hediye ediyoruz. Amacımız gençlerimizin doğru yetişmeleri için onlara kitap okutup, spor yapmalarını sağlamak” dedi.

Başkan Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ettiler

Şahinbey Belediyesine gelerek ayakkabılarını alan öğrenciler Başkan Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ederek, “Başkanımız bizlere kitap, bilgisayar, bisiklet eşofman takımı ve spor ayakkabısı hediye etti. Öğrencileri her zaman düşünüp destek oluyor. Başkanımızdan çok memnunuz kendisine bizlere vermiş olduğu destek ve hediyelerden dolayı teşekkür ederiz” dediler.