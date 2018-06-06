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06 Haziran 2018 12:01

Karne kırıklarını kalp kırıklıklarına dönüştürmeyin

Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği yaz tatili dönemi geldi.

Karne kırıklarını kalp kırıklıklarına dönüştürmeyin

06 Haziran 2018 12:01


Karnelerini alarak uzun bir eğitim döneminin ardından öğrenciler yaz tatiline ’merhaba’ diyecek olmanın keyfinin sürerken aileleri ise çocuklarının karnelerindeki notları konusunda endişe taşıyor.


Karne uyarısı


Karnesi beklenildiği gibi olmayan öğrencilere kesinlikle kötü davranılmaması ve kalplerinin kırılmaması gerektiği konusunda aileleri uyaran Özel Gaziantep Anka Hastanesi Uzman Psikologu Zeynep Pelin Özdemir, öğrencilerin yaz tatilini nasıl geçirmesi gerektiği konusunda da tavsiyelerde bulundu. Karnelerin bir başarı ölçüsü olarak görülmemesi ve karnelerdeki notlardan dolayı çocuklara baskı yapılmaması gerektiğini vurgulayan Zeynep Pelin Özdemir, çocukların karnesindeki kırıklara bir de kalplerinin kırıklarının eklenmemesi gerektiğini dile getirdi. Başarısız karnelerine karşı ailelerin çocuklarına mantıklı bir tavırla yaklaşılması gerektiğini söyleyen Uzman Psikolog Özdemir, bu süreçte ebeveynlerin yapacağı hataların çocukların kişisel gelişimlerine zarar verebileceğine dikkat çekerek, “Çocuğunuzun karnesinde bir başarısızlık varsa bu dünyanın sonu değildir. Karne yüzünden çocuğunuz ile aranızdaki ilişkinin zarar görmesine izin vermeyin. Karnesi kötü olan çocuklarınıza aşağılayıcı, kıyaslayıcı ve utandırıcı davranışlar sergilemeyin. Bu davranışlar çocuklarınıza ders vermenin aksine, güven eksikliğine neden olabilir. Bunun yerine onu dinleyin, onunla birlikte notlarını düzeltmek için ne yapabileceğinizi sakince konuşun. Onu suçlayıp, yargılamak yerine, başarılı olabilmesi için onun arkasında olduğunuzu hissettirin” dedi.


Yorucu ve yoğun geçen bir eğitim-öğretim yılının ardından öğrencilerin tatili hak ettiğini dile getiren Özdemir, “Çocuklarınızın arkadaşlarıyla oynaması, spor yapması, keyifli ve eğlenceli zaman geçirmesi, onların zihinsel, bedensel ve duygusal gelişimi için önemli. Ancak tatil demek,sürekli eğlenmek demek değil. Bir tatil çalışma planı oluşturarak ona sistemli bir şekilde, gelecek yılla ilgili hazırlık yapmasına yardımcı olmalısınız. Çocukların kendi ilgilerine yönelik kitap okumaları, kısa ama etkili tekrarlar yaparak bilgilerini taze tutmalarını sağlayabilirsiniz” ifadelerini kullandı.




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