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09 Temmuz 2018 15:38

Karpuzlara gazeteli koruma

Gaziantep’in Araban ilçesinde aşırı sıcaklar nedeniyle karpuz üreticileri ürünleri eski gazetelere sararak koruyor.

Karpuzlara gazeteli koruma

09 Temmuz 2018 15:38


Araban ilçesinde 40 dereceyi aşan hava sıcaklığı günlük yaşamın yanı sıra Araban Ovası’ndaki tarlalarda hasadına başlanırken üreticiler tarlalarda kalan karpuzları tek tek karton kutu ve gazetelerle kapatarak güneşin zararından korumaya çalışıyorlar. Tadı ve lezzetiyle tanınan Araban karpuzunun aşırı sıcaktan sıcaktan etkilenmemesi için uygulanan ilginç yöntem bölgede yaygın olarak kullanılıyor


Doğan gezdiği karpuz tarlalarında yaptığı açıklamada, üreticilerin dikiminden hasadına kadar mazot, fide, çapa ve sulama dönemlerinde büyük paralar harcayarak gece ve gündüz demeden bin bir zahmetle emek vererek yetiştirdikleri karpuzların heba olmaması için böyle bir yöntem geliştirdiğini belirterek, "Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve hava sıcaklıklarına neden olan güneşin ışınlarının karpuzların tarlada bozulmaması için üreticilerimiz çalışma başlattı. Araban Ovası’ndaki karpuz tarlalarındaki her bir karpuzun üzerini ayrı ayrı karton kutu ve gazete kağıdıyla kapatma çalışması başlatan üreticilerimiz, böylelikle ürünün daha uzun süre tarlada kalmasını sağlayıp güneş ışınlarının zararlarını da en aza indirmeye çalışıyorlar. Böylece karpuzlar tazeliğini bir süre daha korumuş oluyor. Bu mevsimdeki normal hava sıcaklıklarına ham olduran sıcaklıkları denir. Bu mevsimdeki normal hava sıcaklığı pamuk, üzüm bağı ve tüm meyve bahçelerine faydalıdır ancak aşırı kavurucu sıcaklar da tüm meyvelere zarar verir’’ şeklinde konuştu.




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