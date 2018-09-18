Kart dolum merkezini soymaya çalışan şahısları kamera görüntüleri yakalattı

Gaziantep'te kart dolum cihazında bulunan bozuk paraları çalmaya çalışan 2 kişi, önce güvenlik kameralarına sonra da polise yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şahinbey ilçesi İbn-i Sina Mahallesi tramvay durağındaki kart dolum cihazındaki bozuk paraları çalmak isteyen 2 kişi güvenlik kameralarına yansıdı. Yaklaşık 3 dakika kadar kart dolum cihazını açmaya çalışan şahıslar, cihazı açamayınca geldikleri motosiklete binerek olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, kameralardan şahısları takibe aldı. Maskeli şahısların kimliklerini belirlemek için de çalışma başlatan ekipler, şahısların daha önce de aynı suçtan tutuklanan ve daha sonra serbest bırakılan Ü.D. ile A.E olduğunu tespit etti. Motosikleti durduran ekipler, şahısları yakalayarak gözaltına aldı. Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen zanlılar, buradaki işlemlerinden sonra sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.