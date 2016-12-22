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22 Aralık 2016 14:59

Kartopu oynarken 10 metrelik çukura düştü

Kartopu oynarken 10 metrelik çukura düştü

22 Aralık 2016 14:59

Gaziantep’ta kar topu oynayan 12 yaşındaki çocuk 10 metre derinlikteki çukura düştü. İtfaiye ekiplerinin nefes kesen kurtarma operasyonuyla çocuk kurtarıldı.
Şahinbey ilçesine bağlı Aydınbaba Mahallesi 9 Nolu Sokak üzerinde bulunan mağaranın yanında arkadaşlarıyla birlikte karda oyun oynayan 12 yaşındaki Abdullah A. isimli çocuk, ayağının kayması sonucu mağaranın yanında bulunan yaklaşık 10 metre derinliğindeki çukura düştü. Düştüğü çukurda mahsur kalan çocuk, bir süre sesini duyurabilmek için yardım çığlıkları attı. Çevrede bulunan vatandaşlar, durumu fark edince hemen itfaiye ekiplerine haber verildi. Kısa süre içinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise kurtarma operasyonu başlattı. İlk olarak kendi güvenlik önlemlerini alan itfaiye ekipleri, halat yardımıyla kuyuya inerek çocuğa ulaştı. Korku dolu gözlerle kurtarılmayı bekleyen Abdullah Akkuş’u sakinleştiren itfaiye personeli, daha sonra kurtarma operasyonla çocuğu kucağına alarak dikkatli bir şekilde çukurdan çıkartmayı başardı. Düşmenin etkisiyle hafif yaralanan çocuk, sağlık ekiplerine teslim edildi.
Nefes kesen operasyonun ardından itfaiye ekipleri çevredekiler tarafından alkışlandı.



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