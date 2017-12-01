Kasım ayı ihracat verileri

GTO Başkanı Hıdıroğlu, Gaziantep’in Kasım ayında 586 milyon 722 bin dolar ihracat gerçekleştirmesini değerlendirdi.

İhracat verilerini değerlendiren Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, ihracattaki artıştan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Gaziantep iş dünyasını özverili çalışmalarından dolayı tebrik etti. Gaziantep’in 2017 yılının 11 aylık döneminde 2016 yılının 11 aylık dönemine göre yüzde 4,5 daha fazla ihracat gerçekleştirdiğini kaydeden Hıdıroğlu, “Gaziantep Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 artış gerçekleştirdi. İhracatçılarımızın özverili çalışmaları neticesinde gerçekleşen 586 milyon 722 bin dolarlık ihracatla kentimiz en fazla ihracat yapan iller sıralamasında 5.sıradaki yerini korudu. Yılın ilk 11 ayında gerçekleştirdiğimiz 5 milyar 964 milyon 887 bin dolarlık ihracat ile de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 artış sağladık. Rakamlar yılsonu için de umut verici, 2017 yılını 5. sırada kapatacağımıza inanıyorum. Emekleri için ihracatçılarımıza teşekkür ediyor, başarıları için kutluyorum" dedi.

“Üreticimizin ve ihracatçımızın döviz kuru hareketliliğinde olumsuz etkilenmemesi için katma değer üretmemiz gerek” diyen GTO Başkanı Hıdıroğlu, “Kur hareketliliğinden daha az etkilenmek, ihracatta kâr paylarımızı arttırmak için katma değerli üretim modellerine geçmeliyiz. Kentimizin ve ürünlerimizin tanıtımını alım gücü yüksek pazarlarda en doğru şekilde yapmalıyız” diye konuştu.