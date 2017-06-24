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24 Haziran 2017 00:06

Kavga ettiği kişiye kızdı, rastgele ateş açtı: 5 yaralı

Gaziantep’te kavga ettiği kişiye kızan şahıs evinden getirdiği tüfekle rastgele ateş açtı, saçmaların hedefi olan 5 kişi yaralandı.

Kavga ettiği kişiye kızdı, rastgele ateş açtı: 5 yaralı

24 Haziran 2017 00:06


Olay, gece saatlerinde Şehitkamil ilçesi, Mevlana Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Davut A. (25) isimli şahıs, kahvehane önünde bir kişi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesinin ardından koşarak uzaklaşan Davut A, evinden getirdiği av tüfeği ile kıraathane önünde oturan kalabalığın üzerine rastgele ateş etti. Olayda vücutlarına saçma isabet eden Ahmet Dirier, Mehmet Dirier, Delil Polat, Abdullah Kanat, Abdullah Yavuz isimli 5 kişi yaralandı.



Saldırgan linç edilmek istendi


Olay sonrası yaralananlar ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırılarak acil serviste tedavi altına alındı. Tüfeğinde fişeği biten Davut A. ise çevredeki kalabalık ve yaralı yakınları tarafından linç edilmek istendi. Olay yerine gelen polislerce kendisini darp eden kalabalık arasından zor kurtarılan Davut A. 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Diğer yandan yaralı olarak hastaneye kaldırılan 5 kişinin hayati tehlikesini bulunmadığı öğrenilirken, saldırgan Davut A. ise acil servisteki tedavisinin ardından polislerce gözaltına alarak sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.




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