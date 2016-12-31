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31 Aralık 2016 15:31

Kavgadan el bombası çıktı

Kavgadan el bombası çıktı

31 Aralık 2016 15:31

Gaziantep Oto Galericiler Sitesinde esnaf ve müşteri arasında çıkan kavgaya müdahale eden polis ekipleri, gözaltına aldığı iki kişinin araçlarında yaptığı aramada 2 el bombası ve 2 tabanca ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, Karaca Ahmet Mahallesinde bulanan oto galericiler sitesinde Ahmet F.’a ait galeriye gelen M.A.A ile İ.K. bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, 2 şahsı gözaltına aldı. Şahısların iş yerine geldiği 06 PB 176 plakalı araçtan arama yapan polis ekipleri, 2 el bombası ile 2 tabancaya rastladı.
Araç, polis ekipleri tarafından çekici ile dükkanın önünden kaldırılırken, 2 şahıs ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



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