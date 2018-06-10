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10 Haziran 2018 15:59

Kavşakta geçiş ihlali: 4 yaralı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde kavşakta geçiş hakkının ihlali sonucu meydana gelen kazada 2’si ağır 4 kişi yaralandı.

Kavşakta geçiş ihlali: 4 yaralı

10 Haziran 2018 15:59


Edinilen bilgiye göre, İslahiye-Hatay Çevreyolu Sulumağara mevkiinde meydana gelen kazada, İslahiye ilçesinden Hatay istikametine seyreden E.D. (36) idaresindeki 31 FB 741 otomobil ile karşı istikametten gelen S.B. (25) yönetimindeki 34 UN 8551 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Geçiş üstünlüğü hakkının ihlali sonucu meydana geldiği belirtilen kazada, S.B., Tayfun B., Nurhayat B. (43) ve Remziye B. (59) yaralandı. Kazada ağır yaralanan ve araçta sıkışan sürücü S.B. ve Tayfun B. olay yerine çağrılan itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı. Yaralılar ambulanslarla İslahiye ve Gaziantep’teki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazada yaralananların, 15 Haziran’da Adana’da yapılacak olan yakınlarına ait düğünün davetiyesini dağıttığı öğrenildi.


Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.




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