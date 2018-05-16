Kayıp alzheimer hastası ormanda bulundu

Edinilen bilgiye göre, İslahiye ilçesi Kozdere Mahallesi’nde yaşayan alzheimer hastası Remzi Öztürk, 2 gün önce saat 16.00 sularında evinden çıkarak bir daha geri dönmedi. Ailenin müracaatı üzerine kayıp AFAD, jandarma ve jandarma komandoları tarafından geniş çaplı arama çalışması yapılmıştı. Köy korucuları ve vatandaşların yanı sıra drone yardımıyla yürütülen arama çalışmalarında sonuç alınamamıştı.

Koyunlar sayesinde bulundu

Tüm aramalara rağmen bulunamayan Remzi Öztürk, evinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda bulundu. Öztürk’ün bölgede koyunları otlatan çoban tarafından ağaç dibinde otururken bulunduğu öğrenildi. Otlayan koyunların ürkmesi ile Öztürk’ü fark eden çobanın güvenlik güçlerine haber vermesi ile ailesi de büyük sevinç yaşadı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yaşlı adamı sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim etti.