Diğer
Kategoriler
16 Mayıs 2018 11:14

Kayıp alzheimer hastası ormanda bulundu

Gaziantep’te 2 gün önce kaybolan alzheimer hastası yaşlı adam, bir çoban tarafından ormanda bulundu.

Kayıp alzheimer hastası ormanda bulundu

16 Mayıs 2018 11:14


Edinilen bilgiye göre, İslahiye ilçesi Kozdere Mahallesi’nde yaşayan alzheimer hastası Remzi Öztürk, 2 gün önce saat 16.00 sularında evinden çıkarak bir daha geri dönmedi. Ailenin müracaatı üzerine kayıp AFAD, jandarma ve jandarma komandoları tarafından geniş çaplı arama çalışması yapılmıştı. Köy korucuları ve vatandaşların yanı sıra drone yardımıyla yürütülen arama çalışmalarında sonuç alınamamıştı.



Koyunlar sayesinde bulundu


Tüm aramalara rağmen bulunamayan Remzi Öztürk, evinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda bulundu. Öztürk’ün bölgede koyunları otlatan çoban tarafından ağaç dibinde otururken bulunduğu öğrenildi. Otlayan koyunların ürkmesi ile Öztürk’ü fark eden çobanın güvenlik güçlerine haber vermesi ile ailesi de büyük sevinç yaşadı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yaşlı adamı sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
28
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç