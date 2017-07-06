Kayıp köpek Doby aylar sonra sahibine kavuştu

Şahinbey ilçesinde oto yıkamacılık yapan Fatih Eren’in 9 yıldır yanından ayırmadığı Doby isimli Rottweiler cinsi köpeği 4 ay önce kaybolmuştu. Çevrede gidebileceği her yere baktığını ancak köpeğini bulamadığını söyleyen Eren, Doby’i bulup getireni ödüllendireceğini söylemişti.

Fatih Eren aradan geçen 4 ayın ardından yapılan haberler ve sosyal medya aracılığı ile köpeğinin bir büfede olduğunu öğrendi. Köpeğine kavuştuğu için çok mutlu olduğunu belirten Eren, “Köpeğimin Gazikent Mahallesi’ndeki bir büfede olduğunu öğrenince çok mutlu oldum ve büyük bir umutla hemen oraya gittim. Vardığım zaman köpeğim Doby beni tanıdı ve hemen yanıma geldi. Çok özlemişti beni. Köpeğimi çalan kişi 500 liraya büfeciye satmış. Büfeci de köpeğin beni tanıdığını görünce para talep etmedi, köpeğimi teslim etti’’ dedi.

Fatih Eren’in 9 yıldır yanından ayırmadığı köpeği Doby, eğitimli ve bütün komutları yerine getiriyor.