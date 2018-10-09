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Kayıp parçalarını bekleyen Çingene Kızı mozaiğine ilgi her geçen gün artıyor

Gaziantep’in Nizip ilçesindeki Zeugma Antik Kenti’nden çıkarılan ve Zeugma mozaiklerinin simgesi haline gelen ’Çingene Kızı’ mozaiğinin kayıp parçalarının da kente getirileceği haberi ziyaretçilerin ilgisini arttırdı.

Gaziantep'in Nizip ilçesindeki Zeugma Antik Kenti'nden çıkarılan ve Zeugma mozaiklerinin simgesi haline gelen 'Çingene Kızı' mozaiğinin kayıp parçalarının da kente getirileceği haberi ziyaretçilerin ilgisini arttırdı.


Zeugma Antik Kenti'ndeki bir villanın yemek odasının tabanındaki birçok bölümü tahrip edilmiş mozaiğin parçası olan ve üzerine düşen sütunun kaldırılmasıyla bulunan mozaik, ABD'nin Ohio eyaletindeki Bowling Green Üniversitesi'nde sergilenen eksik parçalarına kavuşuyor. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in girişim ve çabaları ile Türkiye'ye getirilecek olan mozaik, kentteki turizmi de olumlu etkiledi. Şahin bir ay içerisinde eksik parçalara kavuşulacağını açıklarken, Zeugma Müzesi'nde sergilenen mozaik, kentteki ziyaretçi sayısını da her geçen gün arttırıyor.


Tamamlanacak parçalarla birlikte mozaiğin ziyaretçi sayısının daha da artması bekleniyor.

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