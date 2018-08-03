Kayıp Suriyeli çocuğun cesedi bulundu

Nurdağı ilçesinde 3 gün önce mevsimlik işçilerin toplu halde yaşadıkları çadırdan çıktığı belirtilen ve akşam geri gelmediği öğrenilen Suriyeli Ahmet Salih’in (9) bulunması için dün çalışma başlatılmıştı. Sakçagözü Mahallesi’nde arama çalışmaları devam ederken, mevsimlik tarım işçiliği yapan ailenin konakladığı çadıra yaklaşık 200 metre uzaklıkta, üzeri reklam tabelası ve taşla kapatılmış bir su kuyusunda ceset olduğu ihbarı geldi. Ekipler belirtilen yerde Ahmet Salih’in cesedini buldu. Olay yerinde güvenlik önlemi alan jandarma ekiplerinin incelemeleri sürüyor. İncelemenin ardından çocuğun cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacak.

Öte yandan, olay yerine gelen baba Muhammed Salih sinir krizleri geçirdi.