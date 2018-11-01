Kayıp vatandaş su kanalında ölü bulundu

Gaziantep'te 2 gündür kayıp olan kişi su kanalında ölü bulundu. AVM'nin kafeteryasındaki vatandaşların gördüğü ceset, ihbar üzerine olay yerinde giden ekipler tarafından sudan çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Seyrantepe Mahallesi'nde yaşayan ve 2 gündür kayıp olan Hüseyin Yeter'in (54) cesedi Alleben su kanalında bulundu. Olay yeri yakınlarındaki bir AVM'nin kafeteryasında oturan vatandaşlar tarafından su yüzeyinde karartı görülmesi üzerine AVM'nin güvenlik görevlileri kanala giderek kontrol etti. Sudaki cesedi gören güvenlik görevlileri polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin aldığı güvenlik önlemlerinin ardından Gaziantep İtfaiye Daire Başkanlığı Sualtı Arama ve Kurtarma ekibi dalgıçları tarafından ceset sudan çıkarıldı. 112 sağlık ekipleri tarafından öldüğü belirlenen şahsın cesedi Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Yapılan incelemede şahsın 2 gündür kayıp olan Hüseyin Yeter olduğu belirlendi.

Şahsın suya nasıl düştüğünü araştıran polis ekipleri, olayla ilgili incelemesini sürdürüyor