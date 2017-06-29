Kayıtlı istihdamın teşviki AB projesi tamamlandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı desteği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Ticaret Odası ortaklığı ile yürütülen Gaziantep Kayıt dışı İstihdamla Mücadele Ediyor Projesi kapsamın da eğitim ile kursların yanı sıra tanıtım ve durum tespit çalışmaları gerçekleştirildi.

İstihdam teşvikleri tanıtıldı

Proje hakkında bir açıklama yapan Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, işsizliğin azaltılması ve kayıtlı istihdamın artırılmasına yönelik olarak uygulanmakta olan teşviklerin çeşitli etkinlikler aracılığı ile tanıtıldığını söyledi. HKÜ olarak ekonomik gelişmeye ve sosyal problemlerin çözümüne katkı sağlayacak projeler gerçekleştirdiklerini ifade eden Rektör Yılmaz, “ İşsiz gençlere yönelik 3 ayrı dalda mesleki eğitimin verildiği proje kapsamında KOBİ’lerimizde kayıtlı istihdam konusunda farkındalık oluşturacak çalışmalar da yürütüldü. Sosyal Güvenlik Kurumu başta olmak üzere devletin istihdama yönelik olarak önemli teşvikleri bulunuyor. Gerçekleştirdiğimiz proje faaliyetleri ile KOBİ’leri bu teşvikler hakkında bilgilendirdik. Ayrıca işsiz gençlerimizin meslek sahibi olarak istihdama katılmalarına yardımcı olduk. Projenin hayata geçirilmesinde bize sağladıkları katkıdan dolayı SGK İl Müdürlüğü ve İŞKUR İl Müdürlüğü ile proje ortaklarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

İşsiz gençlere meslek kazandırıldı

AB projesi kapsamında gerçekleştirilen Halı Desen Tasarımı, Yönetici Asistanlığı ve Aşçılık mesleki eğitimlerini tamamlayan 50 kursiyerden 13’ü kısa sure içinde işe başlarken, KOBİ temsilcilerine yönelik olarak düzenlenen kısa sureli eğitimler ve bilgilendirme toplantılarına yaklaşık 2.300, KOSGEB onaylı uygulamalı girişimcilik eğitimlerine 200 kişi katılım sağladı.

HKÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, üniversite olarak projeler uygulanması yolu ile üniversite-sanayi işbirliği gerçekleştirmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.