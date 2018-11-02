Kaymakam'dan muhtarlara maganda uyarısı

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde Kaymakam Eyüp Gürdal, yaptığı toplantıda muhtarlara düğün magandalarının önlenmesi konusunda destek isteyerek, uyarılarda bulundu.

Kaymakam Eyüp Gürdal, Yavuzeli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Başkanlığı Toplantı salonunda mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Yavuzeli Kaymakamlığı tarafından yürütülen Mutluluğa Kurşun Sıkma, Geleceği Karartma isimli proje hakkınd abilgi veren Kaymakam Gürdal, can ve mal emniyetini tehdit eden, düğünlerde ve diğer kutlamalarda silah atılması konusunda muhtarlardan destek istedi.

Düğün magandalarının toplum huzurunu da bozduğunu hatırlatan Kaymam Eyüp Gürdal, gereken önlemlerin alınacağını ama meselenin ancak toplumsal problemlerin toplumsal duruşla çözülebileceğini ifade etti. Tüm muhtarlarından magandalara karşı toplumsal duruş beklediklerini vurgulayan Gürdal, bölge insanın da projeye destek vermesini istedi.

Sorunları birlikte çözeceğiz

Toplantıya katılan muhtarlar ise sorunun çözümü için destek vereceklerini belirterek, el birliğiyle sorunu çözebileceklerine inandıklarını ifade etti.

Düğünlerde silah atılmasının önlenmesi için alınması gereken önlemlerin de masaya yatırıldığı programda, muhtarlara konuyla ilgili bilgilendirme formu dağıtılarak,aksi durumda cezai işlem uygulanacağı hatırlatıldı.

Programa İlçe Kaymakamı Eyup Gürdal ve muhtarların yanı sıra İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Alper Efetürk, İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Yardımcısı İsmail Uzun, Belediye Başkanı Mustafa Kemal Sakaroğlu da katıldı.